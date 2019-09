El Club Rítmica Manresa mana en el Trofeu Tardor amb triomf júnior i aleví

En el Trofeu Tardor de gimnàstica rítmica de conjunt celebrat a Torredembarra, el Club Rítmica Manresa hi va participar amb tres equips de categories diferents. L'equip júnior format per Jara March, Lídia Martín, Maria Ayerbe, Neus Calvés, Laia Sancho i Martina Leiva, es va classificar en primera posició clavant el seu espectacular exercici de masses i pilota. L'equip aleví nivell V-VI , integrat per Maria Altimiras, Berta Sancho, Bruna i Ariadna Ambrós, Ibet Colldeforn, Jana Pérez i Rosa Martín, es va classificar també en primer lloc amb la demostració de les grans condicions que tenen les gimnastes d'aquest equip.

L'equip infantil, actual campió de Catalunya de nivell III (pilota), va debutar en el nivell IV amb el seu exercici de mans lliures. En aquest cas, l'equip es compon per Ona Aichun, Ariadna Vergés, Míriam, Sara Ayala, Paula Salido.