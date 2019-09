Els joves brasilers Vinícius i Rodrygo lideren el Madrid contra l'Osasuna

El Reial Madrid va guanyar ahir l'Osasuna (2-0) amb el lideratge dels brasilers Vinícius i Rodrygo, que posen al club blanc primer de la lliga en solitari. Zidane va sortir al partit amb un gran nombre de rotacions, la més destacada la del porter Courtois, que va ser suplent ahir i va debutar Areola.

La davantera també va ser revulsiva, amb Vinícius Júnior, Lucas Vázquez i Jovic, a qui li va anul·lar un gol el VAR per fora de joc. El brasiler va començar desencertat, però quan més descontenta estava l'afició amb el jove futbolista va marcar un golàs per l'esquadra des de fora de l'àrea que va acabar amb Vinícius celebrant-ho amb llàgrimes d'emoció. Els blancs van tenir el domini al primer tram i Osasuna estava desorientat. Rodrygo va entrar en la segona part per anotar el segon en el debut del brasiler amb el primer equip del Reial Madrid.

L'Athletic de Bilbao perd el liderat després d'empatar a domicili contra el Leganés (1-1) en un partit en què els de Garitano van dur a terme rotacions fins i tot en la porteria. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid va guanyar fora de casa al Mallorca (0-2), en una primera part molt bona dels de Simeone, que van tenir el control de la pilota. L'altre partit de la jornada, l'enfrontament entre el València i el Getafe, va acabar en empat (3-3).