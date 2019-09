L'Igualada Femení supera el Lloret, el primer líder de la Nacional Catalana

L'Igualada Femení va superar un combatiu CH Lloret, un equip que no es va rendir tot i la superioritat de l'equip anoienc. El marcador final va ser de 7 a 5. Els gols de les locals els van aconseguir Elba Garreta (2), Laia Cid (1), Pati Miret (2), Queralt del Àguila (1) i Carla Claramunt. Al descans s'hi va arribar amb 4 a 2 a favor de les igualadines i el seu domini era clar, però el Lloret mantenia la intensitat per competir. La segona part no va canviar gaire fins que, amb 7 a 3, l'Igualada Femení va baixar la intensitat.

Altres resultats de l'Igualada Femení, a Primera Catalana, Horta, 5-IFHCP, 3; en Femení 17, Reus, 2-IFHCP, 1; en Femení 15, IFHCP A, 10-Vila-sana, 3 i Vilassar, 8-IFHCP B, 2; en Femení 13, Vilanova, 7-IFHCP, 1; en Femení 11, Riudebitlles, 1-IFHCP A, 9 i La Garriga, 10-IFHCP, 1.