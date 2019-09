Pedro Martínez: «Si soc sincer, també m'ha sorprès el partit de Ferrari»

L'entrenador del Baxi, igual que el seu equip, va anar per feina. No va fer l'habitual en arribar a la sala de premsa, sinó que va demanar que li formulessin directament les preguntes. I quan els periodistes li van preguntar pel seu equip sí que va respondre «que hem estat bé, estic content de dur aquests jugadors, és un grup que val molt la pena, que saben esforçar-se. No tindrem sempre tant encert com avui però la disposició ha estat bona des del principi». I, com era lògic, se li va demanar pel base Frankie Ferrari, ell que el veu en els entrenaments cada dia: «Sí, a mi també m'ha sorprès el partit que ha fet. Crec que l'Unicaja no s'ho esperava tampoc i ha estat un jugador molt important durant el partit. Però també penso que ha estat una victòria coral en la qual han contribuït molts jugadors. Per a mi, per exemple, el Pere Tomàs ha fet un gran partit i Eulis Báez, en la defensa, ha estat molt actiu i ens ha ajudat molt. Nosaltres hem fet una gran defensa però és cert que l'Unicaja ha fallat molt en els primers quarts».

Luis Casimiro, l'entrenador del conjunt malagueny admetia la superioritat manresana: «Avui s'ha de felicitar el Baxi, ha estat millor que nosaltres. Encara estem com si fóssim a la pretemporada, ens falta molt per acoblar-nos però és un procés que s'ha d'anar fent tot i que tindrem molts partits, com una Eurocup que començarà en pocs dies també».