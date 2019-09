El Terrassa passa a la fase següent de la Champions amb el manresà Mora

El CN Terrassa va aconseguir ahir passar a la lligueta de grups de la Champions League per primera vegada en la seva història amb el manresà Sergi Mora a les seves files. Els de Dídac Cobacho van viatjar fins a Romania per enfrontar-se al Digi Oradea en el partit de tornada i el van guanyar per la mínima (5-6). No obstant això, els vallesans ja havien guanyat el partit d'anada per més diferència de gols (10-7), amb una actuació majestuosa del jugador manresà, que va anotar tres gols de manera consecutiva i va liderar la remuntada del CN Terrassa.

En el partit d'ahir, el Terrassa va començar molt sòlid en defensa i va marxar al final del primer quart amb el marcador a favor i la porteria imbatuda (0-1). El primer gol del partit el va anotar Bernat Sanahuja. Durant el segon quart, el conjunt romanès es va despertar i va igualar el partit, però Pericas el va tornar a desempatar per marxar amb victòria dels de Cobacho a la mitja part (2-3). En el tercer quart, el Digi Oradea es va posar les piles de valent i, tot i augmentar inicialment l'avantatge el Terrassa, van capgirar el marcador i van finalitzar el període amb els romanesos per davant (5-4), tot i que no era una distància suficient per eliminar al conjunt de Terrassa. Però la reacció de l'equip de Sergi Mora va ser magnífica i va tornar a remuntar amb els gols de Barroso i Oriol Rodríguez per acabar amb el definitiu 5-6.