La Cursa del Pi de les Tres Branques serà el 6 d'octubre

El Club Orientació Berguedà ho té tot a punt per a la tercera Cursa del Pi de les Tres Branques, que es farà a Espinalbet, al municipi de Castellar del Riu, el 6 d'octubre, tot coincidint amb la que és la Festa dels Bolets. La cursa popular és inclosa a la Lliga Berguedà-O i és puntuable per a la Lliga Nord.

Tindrà el centre de competició al pla de Puigventós (Espinalbet)

i les sortides dels corredors començaran a partir de les 10 del matí amb base start. Com en les altres tres curses de la lliga, hi ha sis circuits aptes per a tots nivells i edats, des dels més experimentats fins als que volen provar-ho per primer cop. Les inscripcions es poden fer fins al dia 3 al web www.cob.orientacio.cat