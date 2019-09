L'Atlètic presenta al·legacions per mirar que retirin una targeta groga a Morata

Els serveis jurídics de l'Atlètic de Madrid, després de fer l'estudi del vídeo de l'expulsió de Morata davant del Mallorca, dimecres, ha decidit presentar un escrit amb al·legacions (no és recurs perquè encara no hi ha sanció) per intentar que es retiri al seu jugador la segona de les targetes grogues i pugui jugar el derbi amb el Reial Madrid, aquest dissabte, al Wanda Metropolitano.

L'Atlètic de Madrid entén que el col·legiat Hernández Hernández, que va dirigir el partit davant del Mallorca, es va excedir clarament en l'expulsió d'Álvaro Morata.

L'acta del partit registrava que el jugador «s'ha encarat amb un rival sense arribar ni a l'insult ni a l'amenaça». Morata tan sols va poder jugar deu minuts d'un partit que, en el moment que va ser expulsat, l'equip de Simeone ja dominava clarament amb un resultat de 0-2 favorable que es va acabar confirmant.