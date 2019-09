L'escafoide trencat frena en sec Ferrari

«El més important de tot és que l'equip guanyi, els números que faci no són tan importants». Eren les paraules d'un molt assenyat Frankie Ferrari, qui, amb 25 punts (7 d'11 en triples) i 10 assistències, havia estat fonamental per batre l'Unicaja. Aleshores el jugador ja s'havia fet mal però potser ell no sospitava la lesió que tenia: una caiguda a la primera part, posant la mà esquerra a terra, finalment li ha comportat tenir una fractura de l'escafoide i haver de passar pel quiròfan, segons va confirmar ahir el Bàsquet Manresa.

«No sabem el que farem. Ara ho hem de valorar amb l'entrenador i decidir què fem. Tenim per jugar de base Dani Pérez i Jordan Davis, que també ens pot ajudar en aquesta posició». El director esportiu del Baxi, el santjoanenc Román Montañez, explica que no hi ha res tancat i que tampoc no es pot descartar un fitxatge. S'ha de recordar que el proper partit del Baxi serà dimecres vinent a la pista del San Pablo Burgos.

La temporada passada també es va trencar l'escafoide el serbi Marko Lukovic i va estar de baixa més d'un mes i mig. L'evolució de Ferrari pot escurçar un temps fora de les pistes, que és previst entre les 6 i les 8 setmanes.

Qui també té molèsties físiques és el pivot David Kravish, el qual va notar que tenia carregat l'abductor durant el partit de la primera jornada amb l'Unicaja. L'equip mèdic del Baxi Manresa estarà pendent de la seva evolució per determinar quant temps ara li caldrà de recuperació i si podrà estar disponible o no per al matx del proper dimecres a Burgos.

En tot cas, la mala sort ha caigut sobre el Manresa i, especialment, sobre Ferrari. En el que va ser el seu primer partit com a jugador professional, va trencar alguns dels seus rècords personals, de tots ells va ser el més estrident el de 7 triples anotats d'11 tirs, el 63% d'alta efectivitat. Ell ja venia de la lliga universitària (NCAA) amb un encert notori del 40% en els tirs de tres punts. El jugador es trobava animat i donava relleu al treball de totes les setmanes de la pretemporada. Pedro Martínez, que va reconèixer estar ben sorprès per la seva gran actuació, haurà de buscar solucions sense ell, tant a l'ACB com a la Champions.



El precedent de Rasmus Larsen

Frankie Ferrari aspira a finalitzar la primera jornada de l'ACB com el jugador més valuós, lesionat i tot. No només va fer 7 triples i va anotar 25 punts, també va atrapar 5 rebots i va oferir als companys un total de 10 assistències. La seva qualitat de passador ja és perfila com una de les grans aportacions al joc col·lectiu, quan torni. Tot plegat li va valer acabar el matx amb un 30 de valoració que l'ha col·locat de seriós aspirant a ser el jugador més valuós, el MVP, a la jornada inicial de la lliga Endesa. Els 4 partits que tanquen durant aquesta tarda i nit la jornada són l'Obradoiro-Barça (a partir de les 19.15), el Baskonia-Estudiantes (19.15), el Joventut-Reial Madrid (21.30) i l'UCAM-Betis (21.45).

El debut espectacular per part d'un rookie a la lliga ACB disposa d'un precedent i dins del mateix Bàsquet Manresa. És el debut que va fer, el 12 d'octubre de l'any 2013, el pivot danès Ramus Larsen. Era pràcticament un debutant, tenia 18 anys i 11 mesos. El rival aquell dia, al Congost, va ser el Joventut, i es va guanyar per 90-87. L'equip de La Bruixa d'Or tenia de tècnic Borja Comenge i, en aquell primer partit de lliga, Larsen va ser a la pista 26 minuts i va anotar 21 punts, va atrapar 13 rebots i va firmar un 37 de valoració, la més alta en la història de l'ACB per a un jugador menor de 19 anys, i va posar fi a un rècord de Ricky Rubio.

Rasmus Larsen no es va poder consolidar al Manresa i va marxar el 2014 a l'Spirou Charleroi. A la ciutat belga el van trobar mort a casa seva el maig del 2015, amb un atac de cor com a hipòtesi.