Per a una és la seva estrena, i per a l'altra, la consolidació. Dues pilots bagenques, la navassenca Kate Vall i la manresana Mireia Badia, conjuntament amb Aida Castro, formen l'equip de la Federació Espanyola de motociclisme que aquest cap de setmana participa en el Campionat del Món d'Enduro femení a Ambert (França), seleccionades pel tarragoní Ivan Cervantes, en una clara aposta per les corredores que més aposten per aquesta especialitat motociclista. Així, aquest és el primer cop que dues dones del Bages tenen l'honor de participar en un campionat de tan prestigi com aquest i que tants triomfs hi va aconseguir l'ara dakariana Laia Sanz, tot i que amb un format diferent de l'actual.

Mireia Badia és l'actual líder del Campionat d'Espanya i aquesta serà la seva quarta participació en el Mundial (prova única). L'any passat, Badia va aconseguir una meritòria medalla de bronze. Kate Vall debuta en una competició internacional del nivell del Campionat del Món. La tercera component de l'equip, Aida Castro, és la més jove de les tres, tot i que ja fa unes quantes temporades que competeix a l'estatal.

El team mànager de la Federació Espanyola de motociclisme, Ivan Cervantes, ha comentat que està molt «satisfet de disposar d'aquestes tres pilots per afrontar el repte del Mundial. Mireia Badia demostra des de fa anys que és una magnífica corredora, com els seus resultats així ho demostren. Kate Vall i Aida Castro tenen menys experiència però igualment acumulen moltes ganes de fer-ho bé. Tinc molta confiança en totes tres».

Des de fa diverses temporades, el Mundial femení d'enduro és una sola cursa. L'actual líder de l'estatal, la manresana Mireia Badia (Husqvarna 250 4 t), ha comentat que, «en la meva quarta participació, estic igualment molt contenta que la Federació Espa-nyola hagi tornat a comptar amb mi. A més, cal remarcar que cada cop donen més importància a l'enduro femení i que puguin coordinar un equip per participar en l'àmbit internacional és una gran fita». La seva companya, la navassenca Kate Vall (filla del gran pilot que va ser Agustí Vall en diferents disciplines motociclistes), que pilota una Sherco 300 4t, ha valorat la seva primera participació en el Mundial dient que « és una oportunitat que m'han donat per participar-hi per primera vegada. Em fa molta il·lusió i és un somni fet realitat. I això gràcies a Ivan Cervantes, que ha confiat en mi. Estic molt contenta d'haver arribat aquí després d'un llarga camí. Espero que sigui una bona experiència per aprendre i créixer al costat de l'enduro femení»