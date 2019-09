Sallent té demà la nit de dirt track amb una cinquantena de pilots

El Berga Offroad Club prepara la celebració, aquest dissabte, del Dirt Track de Sallent, que tindrà lloc al costat de la zona esportiva, en concret en un descampat que és a la vora de les pistes de tennis municipals. El dirt track, que en els darrers anys ha tingut diferents proves en vàries poblacions de les nostres comarques, farà parada a Sallent i amb entrada lliure per a tots els espectadors que vulguin adreçar-s'hi. A partir de les 17.15 hores es faran els entrenaments, a les 19 hi haurà les eliminatòries de les diferents categories i serà a partir de les 22 hores que se celebraran les finals. El repartiment de premis i la constitució de tots els podis serà a les 22.30. Hi haurà servei de bar per al públic.

La categoria reina és la de Pro, i les altres en les quals hi haurà les competicions a Sallent seran les d'amateurs, 85 cc, 65 cc, quads i les de motos vintage. El circuit té forma oval i els pilots, que seran uns cinquanta sumant els grups de cada categoria, hi donaran voltes. Entre els pilots locals que prendran part en aquesta sessió de dirt track s'ha de destacar de forma especial el manresà Sergi Garcia, en la màxima categoria de Pro (és un dels grans favorits), i el sallentí Pau Alsina, que surt en la categoria de 65 cc.

Des de l'any 2011, el Berga Offroad Club organitza proves de dirt track en les nostres comarques. Primer va ser a Berga i després en altres indrets com ara Casserres, Olost de Lluçanès i també a Sant Bartomeu del Grau.