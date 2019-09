El San Pablo Burgos guanya de tres a Kíev en l'anada de l'eliminatòria de la Champions

En l'anada de l'eliminatòria que dona l'accés a la fase de grups de la Basketball Champions League (BCL), el San Pablo es va imposar de tres punts a la pista del Kíev i té la possibilitat, diumenge al seu pavelló, de culminar el pas cap a la següent. El partit no va ser gens fàcil per als de Peñarroya, que es van enfrontar a un rival on jugava l'expivot del Manresa Sandul.

D'altra banda, hi ha també dues eliminatòries de les quals hauran de sortir adversaris del Baxi dins del grup A. A la pista del Karhu, a Finlàndia, els locals van derrotar per onze punts (93-82) el Torun polonès. I partit molt estrany a la pista del Keravnos xipriota, que va anar guanyant fins al darrer quart quan va rebre un parcial de 3-31 del Lietkabelis lituà, que va vèncer per 55-71 i té Zeljko Sakic, també amb passat al Congost.