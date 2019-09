El València Basket de Ponsarnau debuta amb pallissa a l'Andorra

En un partit que enfrontava dos extècnics del Manresa, que eren en aquest cas Jaume Ponsarnau i Ibon Navarro, el primer va assolir una clara victòria com a local a la Fonteta. El València Basket, que en aquesta temporada disputa l'Eurolliga com a darrer campió de l'Eurocup, va obrir un ampli marge a partir del segon quart, i al descans els locals ja dominaven d'un marge de 20 punts.

Els dos darrers quarts ja van ser més equilibrats, però el partit ja es trobava del tot trencat i no va ser possible, per al MoraBanc, poder retallar diferències per aspirar a la victòria en el primer matx de lliga Endesa d'aquesta temporada. El conjunt de Navarro participarà un any més a l'Eurocup, torneig en el qual el curs passat va arribar a les semifinals.