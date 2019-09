Acord de col·laboració del Manresa FS i el Sant Ignasi

arxiu particular

Marc Vila, de l'AMPA, Ilda Acín, del Pla Català de l'Esport, Pere Joan Pusó, president del Manresa FS, i Montse Martí, directora del Sant Ignasi arxiu particular

L'escola Sant Ignasi i el Manresa FS han arribat a un acord de col·laboració. El club manresà farà activitats a la instal·lació escolar en horaris extraescolars relacionats amb l'AMPA. Els alumnes del Sant Ignasi podran prendre part en mini partits en els descansos dels enfrontaments del primer equip al Pujolet. També disposaran d'invitacions especials per a familiars relacionats amb la mateixa escola. D'aquesta manera, el Manresa FS es proposa recuperar la finalitat de penetrar en l'àmbit escolar, tot mantenint la ferma voluntat d'obrir-se a més escoles de la ciutat.



Partit molt important

Tenint en compte que la temporada no ha començat de la millor manera per al Manresa FS a Segona B, el partit d'avui al Pujolet (18.30 h) davant el Pallejà ha de servir per treure el cap en una categoria que es presenta més igualada que mai. Després de caure amb La Unión a casa i a la pista del Sala 5, els manresans reben un equip que manté el bloc de la temporada passada amb la incoporació del porter Acha i del tècnic Diego Blanco. En el Manresa FS es recupera Josan, però continuen de baixa Corvo i el porter Adil. El juvenil Ivan Rocha acompanyarà Aleix a la porteria.

El Sala 5, per la seva part, repeteix a casa, en aquest cas davant el CN Sabadell. Els martorellencs buscaran la tercera victòria.