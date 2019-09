Ansu Fati no viatja a Getafe per molèsties al genoll dret

El FC Barcelona va anunciar ahir a la tarda que la jove promesa blaugrana Ansu Fati no viatjava a Getafe per al partit d'avui (16 hores) per unes molèsties al genoll dret, de les quals es desconeix la gravetat. L'atacant blaugrana s'uneix a la baixa de Messi, que tampoc no podrà jugar.

Respecte a l'argentí, Ernesto Valverde no va voler-se pronunciar en roda de premsa sobre el temps d'absència. «Sabem que no és res greu, però haurem de veure com s'entrena i com es troba la setmana vinent per valorar-ho», va explicar el tècnic blaugrana. D'altra banda, també va admetre que prefereix Ansu Fati, el nou lesionat, jugant amb el club blaugrana que a la selecció estatal sub-17. «Si anés convocat amb la sub-21 coincidiria amb l'aturada de seleccions i així podria estar en ambdós equips», va afirmar Ernesto Valverde.

El Barça haurà d'aconseguir la primera victòria a domicili sense el seu jugador més determinant ni la gran sensació dels blaugrana aquesta temporada. La mala situació del club en els partits fora de casa necessita un canvi radical i el partit contra els de Bordalàs és una bona oportunitat per revertir els mals resultats. Els d'Ernesto Valverde només han sumat un punt de nou en els enfrontaments lluny del Camp Nou i està més o menys ben classificat gràcies a la bona feina realitzada a casa.

Si tenim en compte els darrers precedents, el Barça té moltes opcions d'obtenir la primera victòria fora de casa. L'última vegada que els blaugrana es van deixar punts a Getafe va ser el 2014 (0-0).



El derbi madrileny també és avui

Avui (21 hores) es disputarà el primer enfrontament oficial entre l'Atlètic de Madrid i el Reial Madrid al Wanda Metropolitano després de la golejada que en pretemporada van aconseguir els de Simeone (7-3). El derbi madrileny pot ser clau per al Barça, que pot aprofitar l'ensopegada de qualsevol dels dos equips o l'empat per retallar les distàncies que ara mateix els separen a favor dels dos clubs de la capital de l'estat.

Ambdós equips arriben al derbi amb la plantilla gairebé sencera. L'Atlètic perd Morata per sanció i Lemar per lesió, i al Madrid són baixa Mendy i Asensio.