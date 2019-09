Badia i Vall són l'experiència i la il·lusió de l'equip

arxiu particular

Kate Vall, amb menys rodatge, intenta millorar arxiu particular

La manresana Mireia Badia ja fa uns quants anys que és la gran dominadora de l'enduro estatal femení. En l'edició d'aquest any del Campionat d'Espanya, Badia també ocupa la primera posició de l'estatal després de manar en les diferents proves celebrades fins ara. Es va imposar a Guadalajara, a Valverde del Camino (Huelva), a Espluga de Francolí i a Infiesto (Astúries). La navassenca Kate Vall és la il·lusió. Els seus resultats, encara que no tan destacats fins ara, són prou bons. Al Campionat d'Espanya ocupa la quarta plaça, darrere de la mateixa Mireia Badia, Humi Palau i Aida Castro, amb un total de 86 punts, quan encara falten dues proves per finalitzat la competició.