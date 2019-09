El Baskonia supera l'Estudiantes gràcies a una gran segona part

El Kirolbet Baskonia va aconseguir una victòria contundent (105-82) gràcies a una superlativa segona part que va desencallar l'Estudiantes, que havia estat en tot moment lluitant per obtenir una meritòria victòria a domicili. Però Shengeila i Vildoza van liderar el conjunt basc per remuntar un partit que començava a ser complicat per als de Perasovic. El Baskonia va passar de poder perdre a ser líder de la classificació.