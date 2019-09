El club La Pirinaica obre els actes del 40è aniversari amb un torneig aleví

Afrofitant que moltes de les competicions de futbol base encara no han començat, i amb la participació del Barça, la Pirinaica ha programat per a avui un torneig de categoria aleví, anomenat Ciutat de Manresa, per arrancar el programa d'actes del 40è aniversari del club manresà. A més a més dels blaugrana, la competició tindrà la presència del Can Trias, el Fruitosenc (2), el Sant Vicenç, el Calaf, el Castellgalí, el Viladecavalls, i quatre formacions de la mateixa Pirinaica.

Els dotze equips participants han estat dividits en quatre grups de tres i jugaran els corresponents partits de futbol 7 a partir de les 10 h al remodelat camp municipal de gespa artificial de la Mion. Després dels corresponents partits classificatoris, el primer de cada grup jugarà els quarts de final, ja a la tarda, a partir de les 15.20 h; les semifinals són previstes a les 16.40 h, i la final, a les 17.30 h.