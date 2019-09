La Land Rover Party ofereix tot tipus d'activitats a les Comes

La tretzena edició de la Land Rover Party que se celebrarà al centre Land Rover Experience de les Comes,a Súria, té la sort de disposar d'una unitat del nou Land Rover Defender per ser exposada al públic. El model que es podrà veure a Les Comes és una de les úniques unitats fabricades a tot el món i serà la primera vegada que aquest 4x4 tan esperat es podrà veure a Espanya. Una ocasió única perquè tots els amants de la marca puguin conèixer en profunditat la reinterpretació d'aquest model tan emblemàtic. L'exposició del model es farà fins demà dins la Land Rover Party, un cap de setmana familiar molt especial on els propietaris de vehicles de la marca anglesa i tots els seus seguidors podran gaudir d'un gran nombre d'activitats per a tots els públics.

En aquest esdeveniment tan especial els usuaris de vehicles Land Rover podran posar a prova les capacitats off-road dels seus cotxes en els més de 70 km de pistes.