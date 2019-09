Neymar i el Barça no arriben a cap acord en el judici pels 43 milions

El FC Barcelona va reclamar ahir en un judici a Barcelona 22,5 milions d'euros l'exblaugrana Neymar da Silva, que no va assistir a la vista, per incompliment del seu contracte en fitxar amb el PSG a l'agost del 2017, mentre que els advocats del jugador van reclamar al club català 43,65 milions relacionats amb amb un bo de renovació.

El jutge va donar ahir a les parts fins al 21 d'octubre per presentar per escrit les conclusions, i en el judici van declarar el portaveu del Barça, Josep Vives; el director dels serveis jurídics del club, Román Gómez, i l'advocat brasiler de Neymar, Gustavo Riveiro. L'exjugador blaugrana ha estat a Barcelona aquests dies però ahir no va acudir a la Ciutat de la Justícia.



Exigeixen la prima de renovació

El litigi entre Neymar i el Barça és una part del bonus de renovació que el brasiler reclama al FC Barcelona i que el club es nega a pagar per incompliment del contracte per part del davanter.

Aquest judici arriba després d'un estiu marcat pels rumors constants del retorn de Neymar al FC Barcelona dos anys després, que, finalment, no s'ha produït a causa de la negativa del PSG a la sortida del brasiler a qualsevol preu. En les complicades negociacions entre ambdues parts, el Barça va exigir que la denúncia que té Neymar imposada en contra del club blaugrana i que ha estat el motiu principal del judici que es va realitzar ahir sigués retirada. És molt probable que si el brasiler hagués acabat a can Barça, el judici no s'hauria dut a terme, però la situació va canviar en no poder-se tancar l'operació.

El portaveu del FC Barcelona, Josep Vives, va assegurar en la sortida del judici que «no volem fer declaracions extenses sobre com ha anat, però la nostra valoració és positiva i ens hem defensat bé».