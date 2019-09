El Berga tomba el Sant Julià i suma la primera victòria

El Berga va sumar aquest cap de setmana la primera victòria de la temporada, després de vèncer el Sant Julià de Vilatorta amb un resultat de 3-2. Els berguedans no van jugar un dels seus millors partits, però si que van ser més practics que en ocasions anteriors, i això els va ajudar a aconseguir l'esperat triomf.

La primera part va ser de domini local, ja des de bon principi el conjunt dirigit per Joan Prat amenaçava la porteria visitant amb centrades que no acabaven arribant a bon port. Passat el minut 10, i després d'un bon servei de corner, Arnau Trulls va rematar per fer pujar el primer gol al marcador, 1-0. L'electrònic reflexava el domini d'un Berga que no deixava d'intentar-ho però, per sorpresa de tots, va arribar abans l'empat que el segon gol dels berguedans. Va ser després d'un rebot del pal quan el Sant Julià va aconseguir anivellar el marcador, 1-1. Instants abans del descans l'arbitre va assenylar el punt dels 11 metres i Noguera va ser l'encarregat de transformar el penal per tal que el seu equip es retirés a vestidors per davant, 2-1.

A la represa les forçes dels dos equips es van igualar i va costar més trobar espais per on atacar. Tot i així el conjunt del Berguedà es va mostrar encertat i precís per, després d'una bona jugada combinativa, Noguero, un cop més, aconseguís foradar la porteria del Sant Julià de Vilatorta, 3-1. Els locals, però, no van poder respirar tranquils fins el xiulet final ja que, una errada individual, va permetre els visitants retallar diferències, 3-2. Sense arribar a concretar cap aproximació, el Sant Julià va crear sensació de perill a la porteria d'un Berga que va poder acabar sumant els desitjats tres punts.