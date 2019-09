La futbolista Júlia Mora és la millor esportista de Sant Vicenç

La jugadora de futbol Júlia Mora va ser reconeguda com a millor esportista absoluta de Sant Vicenç de Castellet. Mora (va recollir el premi la seva germana Miriam) juga actualment al FC Barcelona B (anteriorment ho havia fet a l'Espanyol). En la dinovena edició de la Nit de l'Esportista santvicentina, també optaven al premi sènior el jugador de futbol sala Roger Bermusell (Industrias Santa Coloma), Loving Olanrewaju (CB Castellet) i Soufiane Bouzidi (Pugnator Castellet).

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Vicenç, Josep Martí, va presidir l'acte (va excusar l'alcaldessa Adriana Delgado), que va conduir Norman López, acompanyat d'altres regidors. El pregó va anar a càrrec del preparador físic Marcel·lí Massafret, que va parlar dels valors de l'esport. Primer de tot, a la sala Cal Soler, es va fer un reconeixement a totes les entitats esportives de la localitat. A partir d'aquí es van anar desgranant els diferents premis previstos. Va ser distingida com a millor esportista promesa Laia Beltran, jugadora de la Penya Esplugues, club amb el qual va aconseguir tots els títols possibles en categoria juvenil. També van optar a aquest guardó Gerard Roca (Futsal Vicentí), Sergi Garcia (Club Esquaix Atlètic Castellet), Ada Pérez (Taekwondo Castellet), Mallol Vall (Club d'Esgrima Sabre Hongarès de Manresa), Adriana Flores (CB Castellet) i Nora Minero (Pugnator Castellet).

En categoria de veterans, ex aequo per a Isidoro Santos (Club Petanca Sant Vicenç) i Joan Rodríguez (Club Pesca Olímpic Castellet). El millor esportista infantil va ser Jabez Zhou (Taekwondo Castellet); el van acompanyar Guim Martín (CN Castellet), Luz Bousonga (CB Castellet), Alèxia Martínez (Pugnator Castellet) i Marçal Gómez (Futsal Vicentí).

Lluís González, campió amb el CB Castellet júnior, va ser considerat el millor tècnic, i també es van reconèixer els mèrits de Redoan Drissi pel seu ascens amb el juvenil del Futsal Vicentí a la màxima categoria juvenil. El guardó al millor equip, precisament, va recaure a aquesta formació juvenil de futbol sala. També van optar-hi el CB Castellet júnior femení i el sènior del CH Castellet pel seu ascens a Primera Catalana. El Futsal Vicentí va ser considerat com a millor entitat, ja no només pel gran resultat del juvenil, sinó per la feina que fa amb la formació. El CN Castellet i el Club Esquaix també van ser finalistes.

Les mencions especials van ser per a Marcel·lí Massafret, preparador físic de la selecció estatal de waterpolo; David Sánchez, entrenador de l'infantil B del FC Barcelona; Ferran Peñarrubia, jugador del júnior 2015 del Bàsquet Manresa; Maria Subirana, de la Joviat, i Llorenç Bonet, Maria Teresa Dols, Maria Isabel Rosa, Pere Jordi Molinos i Ricard Valera, del Centre Excursionista de Sant Vicenç, per aconseguir el repte dels 100 cims de la FEEC.