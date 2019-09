L'Ateneu acull la segona trobada de clubs de la federació de basquetbol

La delegació de les comarques centrals de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) va organitzar, ahir al migdia, la segona trobada anual de clubs a l'Ateneu les Bases de Manresa. Enguany, la trobada es va iniciar amb la projecció d'un video-resum que permetia reviure els moments més ressenyables viscuts pels equips de casa nostra el curs passat. Tot seguit, es va procedir a l'entrega a la delegació d'un quatre commemoratiu de l'artista Lluís Puiggròs, amb el basquetbol com a eix temàtic, i es va lliurar l'ensenya especial de la delegació a l'expresident de la Federació Catalana de Bàsquetbol Joan Fa de mans del delegat de les comarques centrals, Fernando Peñarrubia.

L'apartat de reconeixements es va completar amb l'entrega de l'ensenya de la delegació als presidents dels clubs que en formen part: l'Associació La Salle Manresa, l'Associació Bàsquet Berga, l'Associació Escolar Paidos, l'Associació Sant Fruitós d'Esports (ASFE), el Bàsquet Manresa SAE, el Club Atlètic Esportiu Sallent, el Club Bàsquet Artés, el Club Bàsquet Castellet, el Club Bàsquet Femení Osona, el Club Bàsquet Igualada, el Club Bàsquet Manlleu, el Club Bàsquet Manresa 2015, el Club Bàsquet Navàs, el Club Bàsquet Puig-reig, el Club Bàsquet Santpedor, el Club Bàsquet Solsona, el Club Bàsquet Vilatorrada, el Club Escola Bàsquet Navarcles, el Col·legi Ave Maria, l'Esportiu Club Piera, la Fundació Catalunya-La Pedrera (Col·legi Oms i de Prat), la Fundació Joviat i la Societat Atlètica Súria.

Per últim, en aquesta segona trobada de clubs, es va reconèixer la tasca d'un compromès i esportiu promotor de la risoteràpia, el sanfruitosenc Toni Fontcuberta (Risofonku), per la seva promoció del bàsquet a través del taller anomenat «Risobàsquet»; així com al Bàsquet Manresa SAE per la seva col·laboració en les Trobades d'Escoles de Bàsquet de la delegació de casa nostra.

La trobada va tenir l'assistència del nou regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Antoni Massegú; de l'actual president de la Federació Catalana de Bàsquetbol (FCBQ), l'alt-urgellenc Ferran Aril, així com del delegat de les Comarques Centrals de l'ens federatiu, Fernando Peñarrubia, entre d'altres directives i directius de la mateixa federació.

En aquesta segona edició de la trobada de clubs, el grup Set de Màgia va amenitzar l'acte amb diferents intervencions i esquetxos.