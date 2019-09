L'Atlètic i el Madrid es reparteixen els mèrits

Tot i arribar molt aviat, a la jornada 7, el derbi és el derbi. I així, amb seriositat, s'ho van prendre l'Atlètic i el Reial Madrid, dos equips, és clar, amb aspiracions a la lliga. Al final, un punt per a cada equip en un partit que, a diferència d'altres ocasions, va ser jugat amb esportivitat, com demostra el fet que el col·legiat només va haver de mostrar tres targetes, una per als locals i dues per als visitants. Els blancs, tot i mantenir-se invictes, podrien perdre avui el lideratge si guanya la Reial Societat al camp del Sevilla.

El duel madrileny va començar amb intensitat i amb més possessió dels visitants, però amb fuetades dels matalassers. Ja al minut 8, Joao Félix va rebre una passada per sobre de la defensa blanca però va creuar massa davant Courtois. En els inicis, el col·legiat va perdonar diverses targetes grogues a uns i altres. El Madrid pressionava molt amunt però el joc era molt travat, amb moltes interrupcions. El joc es va anar equilibrant, però els contracops visitants donaven més sensació de perill amb un destacat Hazard. En un atac local, una centrada rasa de Thomas per la dreta va sorprendre però Diego Costa no va arribar-hi.



Poc perill a les àrees

Les ocasions no sovintejaven però qualsevol dels dos conjunts podia avançar-se en el marcador. Joao Félix ho va tornar a intentar al minut 39 però el seu remat des de la frontal va sortir desviat a la dreta de la porteria de Courtois. Un minut després, a l'altra àrea, Kroos va posar a prova amb un xut col·locat que Oblak va poder desviar a córner. Encara abans del descans, Courtois va tallar miraculosament una passada enrere de Trippier quan Diego Costa, sol, només havia d'empènyer la pilota. La majoria d'accions de perill de l'Atlètic venien per la banda dreta on Nacho no podia arriscar en defensa ja que estava amonestat des del minut 22.

A la represa, l'enfrontament va continuar jugant-se de tu a tu. Correa, que va entrar al descans per Vitolo, va fer un remat molt desviat al minut 49. Al 57, Bale va perdonar el primer gol. Amb tot l'avantatge del món va colpejar amb la cama esquerra però va xutar als núvols. Cap dels dos equips dominava al seu rival i s'esperava l'errada per fer perill. Al minut 63, Casemiro va llançar una falta molt desviada.

El punt de mira dels jugadors d'ambdós equips no era el millor. Al minut 68, Zidane va donar entrada a Modric, ja recuperat de la lesió que l'ha tingut apartat dels terrenys de joc les darreres setmanes. Modric (min 71) i Saúl (min 72) van tenir les seves oportunitats, però la millor va ser per a Benzema (min 75) que va posar a prova Oblak amb una rematada de cap. Al minut 77, l'Atlètic va reclamar un penal de Sergio Ramos i Correa però el col·legiat no va xiular infracció. Fins al final, els dos equips van buscar el gol, però com en tot el partit, les defenses van superar els atacs. Koke va rematar al primer pal una centrada de Thomas (min 82) però sense angle perquè la pilota anés a la porteria de Courtois.