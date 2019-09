L'Igualada cedeix contra el Vilafranca i s'assenta als llocs que duen al descens

La cinquena derrota de l'Igualada en cinc partits impedeix als anoiencs aprofitar l'oportunitat que suposava jugar dos partits consecutius a les Comes per reconduir un mal inici de lliga a Tecera Divisió, almenys pel que fa als resultats. Sumar sis punts com a locals contra el Vilafranca, ahir, i el Peralada, dissabte vinent, hauria estat un punt d'inflexió que la derrota per la mínima (0 a 1) contra els de l'Alt Penedès anul·la o minimitza de forma significativa.

Els blaus van encarar el matx contra el Vilafranca amb la vocació d'imposar el seu estil de joc basat en la possessió de la pilota com a estri per generar ocasions de gol. El retorn a l'equip del migcampista Òscar García i la seva visió de joc excepcional refermava aquest plantejament. Els vilafranquins van optar des de l'inici per cedir la iniciativa als locals i per contraatacar amb perill. Aquesta opció estratègica els va permetre crear quatre ocasions de gol durant la primera part, per només una dels blaus. Joel Solà (min 10) va rematar per sobre el travesser en bona disposició segons abans que Xavi Civil, de cap, per l'escaire, materialitzés el gol decisiu.

Durant els primers minuts de la represa, Carlos Simón (min 53) i Bernat (min 62) van gaudir de les millors oportunitats per empatar.