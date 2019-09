L'Inter de Milà arribarà al Camp Nou com a líder invicte de la lliga italiana

L'Inter de Milà va sumar la sisena victòria consecutiva de la Sèrie A per continuar una jornada més com a líder invicte i en solitari després de guanyar a domicili per 1-3 al camp de la Sampdoria. Amb aquesta victòria, el conjunt dirigit per Di Francesco arribarà el dimecres vinent el Camp Nou per disputar una segona jornada de Lliga de Campions amb la moral alta.

Els visitants van començar dominant i tenint la possessió de la pilota durant la primera meitat. El minut 20 Sensi va obrir la llauna en el marcador a favors dels interistes amb un autèntic golàs des de fora l'àrea. Dos minuts més tard, l'exblaugrana Alexis Sánchez va marcar el seu primer gol a la lliga italiana després d'aprofitar una sensacional assistència del golejador Sensi. Amb aquest 0-2 es va arribar al descans. A la represa el partit va canviar completament per l'auto-expulsió d'Alexis Sánchez. El davanter Xilè que ja tenia una targeta groga, va simular un penal en el primer minut de la represa i va rebre la segona groga per acabar expulsat.

A partir de l'expulsió, els locals van controlar el joc i van retallar distàncies amb un gol de Jankto al minut 55. Tot i l'inferioritat numèrica, el conjunt entrenat per Di Francesco va tirar d'orgull per sentenciar els tres punts amb el definitiu tercer gol al minut 61 de la segona meitat.