Un lluitador Castellnou sorprèn a la Piri

El Castellnou va donar la sorpresa de la jornada en derrotar per la mínima a la Pirinaica, el fins ara líder invicte de la competició. Els locals van presentar un esquema tàctic clarament defensiu que va impedir que la Piri pogués desplegar el seu joc en la línia atacant.

Ja des del primer minut, la Pirinaica es va fer amb el domini de la possessió, mentre que el Castellnou es va tancar al darrere esperant la seva oportunitat en jugades aïllades. Precisament, en una d'aquestes, els locals es van poder avançar però els hi va mancar encert en la rematada final. La Piri, al marge de l'incontestable superioritat en el control del partit, també va disposar d'algunes aproximacions perilloses a l'àrea castellnouenca que tampoc va saber finalitzar.

A la segona part, els visitants van augmentar el seu domini i van gaudir d'ocasions encara més clares per marcar la primera diana, però la magnífica actuació de Pregonas, el porter local, ho va evitar.

La gran actuació en defensa, deixant sense marcar l'equip més golejador de la lliga, va esperonar els ànims dels jugadors del Castellnou, que a deu minuts per a la conclusió del matx va col·locar un sorprenent 1 a 0 en l'electrònic gràcies a un ajustat xut des de fora de l'àrea de Palacios. Fins i tot, el resultat encara va poder ser més ampli si els locals haguéssin trobat porteria en una de les últimes jugades de l'enfrontament. No obstant, el signe del partit ja no va variar, i el Castellnou va poder festejar un triomf de prestigi contra un dels grans candidats a l'ascens.