Luis Suárez desperta el Barça al Coliseum

Si divendres la notícia referent al primer equip del Barça era la baixa del jugador revelació Ansu Fati, per unes molèsties al genoll, ahir un altre atacant, ja més acostumat a no estar disponible per lesions musculars, Dembélé , no va poder ser alineat per Ernesto Valverde. Com que Leo Messi tampoc no estava a punt, el tècnic blaugrana va optar per Carles Pérez per acompanyar Griezmann i Luis Suárez, jugador que va fer callar les darreres crítiques obrint el marcador en un camp, el del Getafe, sempre complicat. El seu gol i el posterior de Júnior Firpo van donar per primer cop aquesta temporada dos triomfs seguits al Barça. Per contra, el Getafe trencava la seva ratxa de victòries a casa, on no perdia des del mes de març. Mentre a la primera part els blaugrana no van aconseguir el domini, a la represa van aconseguir anul·lar el seu rival.

El mig del camp del Barça format per Busquets, Arthur i De Jong donava a entendre que l'equip blaugrana buscaria el control de la pilota però el bon plantejament del Getafe ho va impedir d'entrada. Després d'uns minuts lògics de tempteig, el duel es va convertir en un reguitzell d'anades i tornades, amb opcions de marcar per part dels dos equips. La primera la van tenir els locals amb una rematada d'Ángel a una centrada per la banda dreta que va anar a fora (min 9). A l'altra àrea, Carles Pérez també va tenir la seva oportunitat aprofitant una errada de Nyom però el xut del jove davanter del Barça va anar molt centrat (min 11). Al minut 20, Ter Stegen va salvar el primer del Getafe en un u contra u amb Ángel. Luis Suárez, ahir molt motivat després dels tímids xiulets que va haver d'escoltar al Camp Nou en el duel contra el Vila-real, va rebre una bona passada de De Jong i va fer un llançament ras però massa creuat (min 22). Es mantenien les alternances en un duel descontrolat. Al minut 27, Mata va estar a punt d'aprofitar el rebuig dins de l'àrea després d'un llançament de falta; la seva rematada, però, va topar amb un defensor blaugrana. A mesura que avançava el partit, el joc s'anava travant i hi havia menys aproximacions a les respectives àrees.



Ter Stegen, assistent

Davant de la dificultat de trenar bones jugades amb passades curtes, el que millor sap fer el Barça, el porter Ter Stegen va optar per fer una passada directa cap a Luis Suárez que va aprofitar per presentar-se sol davant un David Soria que va dubtar de sortir; això ho va aprofitar el davanter uruguaià per batre el porter del Getafe per sobre (min 40). Un gol que trencava l'equilibri existent fins al moment. El mateix Luis Suárez va poder marcar el segon abans del descans. Un llançament llarg va anar als peus de Carles Pérez i aquest va assistir el golejador que va fer un altre llançament a fora però ajustat al pal.

Amb 0 a 1 al marcador, el tècnic dels de casa, José Bordalás, va optar per fer un canvi a la mitja part donant entrada al brasiler Kenedy en el lloc d'un desafortunat Nyom. Amb això, els locals es van estirar i va facilitar una major possessió del Barça, que no va tardar a deixar el duel pràcticament sentenciat amb el segon gol. Quan es portaven cinc minuts de la represa, un xut de Carles Pérez va ser aturat amb dificultats per David Soria, deixant la pilota morta dins de l'àrea, una circumstància que no va desaprofitar Júnior Firpo per marcar a pler. Amb el marcador favorable, el Barça disposava de més possessió de pilota davant un Getafe que ho intentava de totes les maneres per aproximar-se a la porteria de Ter Stegen, però sense encert. Al minut 63, una nova oportunitat per a Luis Suárez però aquest cop sí que va topar amb un David Soria encertat.

Avançada la segona part, Valverde va donar entrada a Semedo en el lloc de Griezmann, avançant Sergi Roberto i fent canviar de banda Carles Pérez per passar a l'esquerra. Arthur va provar sort amb un llançament llunyà que va sortir desviat (min 75). Al minut 82 era expulsat per doble amonestació Lenglet (serà baixa contra el Sevilla). Amb un jugador més, el Getafe va disposar d'una bona ocasió al min 85, però el cop de cap d'Ángel va sortir per sobre del travesser.