El Manresa es fa fort a casa i doblega el Castelldefels en un duel seriós (2-0)

El Manresa va resoldre amb victòria el sisè compromís de la lliga de Tercera Divisió. Visita el Congost el que era el quart classificat, el Castelldefels. Els manresans, amb una defensa impecable, van doblegar un rival en bona ratxa. El gol anotat per Walter Fernández de penal (comés sobre Biel Rodríguez) va facilitat molt les coses. Era el minut 14 i l'1 a 0 i el partit es va posar de cara per als manresans, malgrat que van fer, en línies generals, una primera part força irregular, amb moltes imprecisions i pèrdues de pilotes, encara que els visitants, malgrat portar la iniciativa, poc van inquietar la porteria defensada per Pol Busquets. A la represa, el Manresa va millorar i va muntar contracops amb perill fins que al minut 66, Biel Rodríguez superava el porter visitant Toni Texeira després d'una aturada d'aquest a un remat de Fran Orellana. Amb el 2 a 0, tot i que ho va intentar, el Castelldefels es va enfonsar i els d'Andreu Peralta podien haver incrementat el marcador al seu favor.