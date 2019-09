El Manresa FS suma el primer triomf en superar el Pallejà

El Manresa FS va assolir ahir, al Pujolet, l'anhelada primera victòria de la temporada al grup 3 de Segona B. Un triomf transcendent i merescut dels jugadors de Manuel Moya en un duel presidit per la igualtat i caracteritzat per la intensitat, el vertiginós ritme de joc i la vistositat per a l'espectador.

Les repercussions psicològiques de les dues derrotes encaixades fins ara pels blanc-i-vermells i la solidesa defensiva dels del Baix Llobregat van propiciar que els jugadors de Diego Blanco dominessin els primers minuts de joc. A més, els atacs dels locals es caracteritzaven per la seva timidesa. Lògicament, però, amb el pas dels minuts, els manresans es van asserenar, tot i les dues rematades al pal dels visitants, per primer equilibrar el joc i després passar a dominar-lo. Al minut 15, un penal assenyalat per mans d'un jugador del Pallejà va donar a Asis una oportunitat immillorable per donar avantatge als bagencs, però Acha va intuir la rematada i el va aturar. Tres minuts després, Asis Boukhress va palesar el seu caràcter guanyador en protagonitzar una gran cavalcada i servir una assistència de gol a Èric Castillo. Abans del descans, Asis va fer el 2 a 0 amb un xut ajustat.

Una mà innocent d'Aaron al minut 4 de la represa va facilitar que el visitant Ramón reduís la diferència. La incertesa va reaparèixer entre l'afició fins que Santa va culminar amb el 3 a 1 un contracop en superioritat. Tot i això, Guille va marcar el 3 a 2 quan faltaven 30 segons, però els blanc-i-vermells van saber segellar el triomf.