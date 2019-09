La manresana Mireia Badia, tercera classificada al Mundial d'enduro

Per segon any seguit la pilot manresana Mireia Badia ha aconseguit pujar al podi del Mundial d'enduro femení. Ho ha fet aquest diumenge en la prova celebrada a la localitat francesa d'Embèrt. Ha participat amb l'equip Beta i en alguns moments del cap de setmana ha tingut opcions per a ser segona, però finalment s'ha hagut de conformar amb una meritòria tercera posició.

D'altra banda també ha competit la navassenca Kate Vall, que ha quedat en 18a posició en la cursa del dissabte i no ha pogut finalitzar la màniga del diumenge. La pilot de Navàs, que competeix amb l'equip Sherco, no ha tingut un cap de setmana tan positiu com el de Badia, que a més és l'actual líder del Campionat d'Espanya de forma contundent, ja que ha guanyat les sis proves disputades fins el moment. Vall és quarta en la classificació estatal