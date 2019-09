Sòlid i victoriós debut del Cadí amb Díaz, Pujol i Moore com a estilets

El Cadí va sumar la primera victòria de la temporada davant un Ensino Lugo que va anar de menys a més i que va fer patir fins que Yurena Díaz va posar-se l'equip a l'esquena i va catapultar l'equip cap al triomf en l'Open Day de Saragossa. Les urgellenques, sustentades en el trio format per la base canària, Ariadna Pujol i Tinara Moore, sempre van anar per davant en el marcador. I fins van arribar a disposar de catorze punts de marge (36-50 min 26) però no van aconseguir tancar el matx fins al tram final.

Les de la Seu van començar molt millor que les seves adversàries. Més ben plantades a la pista i amb l'encert triple jugant al seu favor, el Cadí va agafar les primeres rendes. Fins a onze punts en un primer quart dominat per les urgellenques, molt més intenses i amb millor circulació que l'Ensino. A més, Irati Etxarri aconseguia aturar bé una de les millors jugadores rivals, Antonye Nyingifa. La rotació de banquetes, però, va fer guanyar força a les gallegues que van aconseguir destarotar un Cadí que ja no es trobava tan còmode damunt el parquet.



Yurena Díaz sentencia al final

Moore i Pujol mantenien al davant l'equip que entrena Bernat Canut amb relativa comoditat. Més encara en l'inici de la segona part. El Lugo només responia des de la línia de 6,75. Però l'empenta d'Ainhoa López va equilibrar les distàncies i es va entrar al darrer quart amb tot just tres punts de marge a favor del Cadí. Llavors seria el moment de Yurena Díaz. Deu punts seus van sentenciar.