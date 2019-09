La tretzena edició de la Land Rover Party reuneix 600 vehicles en la primera jornada

La tretzena edició de la Land Rover Party va reunir ahir 600 tot terrenys d'aquesta marca provinents de deu països en la segona jornada de la transmutació, almenys durant un cap de setmana, de la finca de les Comes en el Centre Land Rover Experience.

La presència de nombrosos vehicles i aficionats de França, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica i Portugal, per esmentar els estats més representats a les Comes, conjuntament amb els amants d'aquest vehicle catalans i de la resta de l'Estat, conjuntament amb la gran afluència de públic que es va registrar de forma contínua, palesen l'abast i la repercussió assolits per la Land Rover Party, un esdeveniment que s'ha convertit en una referència per als apassionats del Land Rover d'arreu d'Europa.



El Land Rover Defender impacta

Un dels grans al·licients de la Land Rover Party d'enguany era la possibilitat de veure, en directe, la nova versió del Land Rover Defender. L'última versió d'aquest model es va presentar al darrer Saló Internacional de l'Automòbil de Frankfurt i, a hores d'ara, les unitats fabricades per a la seva exhibició arreu del món són poquíssimes. Per tant, les Comes oferia, per primer cop a l'Estat, l'opció de conèixer-lo a fons i de prop. Un fet excepcional que es va afegir a l'atractiu anual, per als propietaris de Land Rover, de posar a prova les capacitats off road dels seus vehicles, en més de 70 km de pistes de diferents nivells de dificultat.

L'altre gran eix vertebrador de la trobada d'enguany van ser els actes de commemoració del trentè aniversari del Land Rover Discovery, un model emblemàtic de la marca anglesa. Ahir, una concorreguda conferència va permetre endinsar-se en la història d'aquest model i, tot seguit, un animat sopar de celebració i el concert de Zàping van posar el colofó al reconeixement que les Comes va fer al Land Rover Discovery. A més, durant tot el cap de setmana, els 600 assistents a la trobada que duen el seu vehicle poden participar en la Discovery Adventure, una activitat d'orientació amb Land Rover en què s'ha de seguir un roadbook que permet descobrir tots els models de Discovery que han existit al llarg de les seves tres dècades d'existència.

Tal com és habitual, la finca de les Comes complementa l'oferta específica per als propietaris i amants del Land Rover amb una zona d'aventura, una fira comercial, nombroses activitats per als infants, el Tour 4x4 Les Comes, els cursos de conducció i una àmplia oferta de restauració i serveis, a més d'una innovadora activitat de realitat virtual, un renovat circuit de RC Crawler i els cursos d'orientació i navegació nocturna.