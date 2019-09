El Valladolid deixa més tocat l'Espanyol de David Gallego

L'Espanyol ha encaixat la quarta derrota al RCD Stadium i es manté amb 5 punts a la classificació en les posicions de descens. Un resultat que posa més pressió sobre l'entrenador, el surienc David Gallego. El Valladolid s'ha imposat per 0-2 amb un gol de penal a la primera part, en una acció de Víctor Sánchez, que ha marcat Míchel. Les bones accions del porter local Diego López han impedit que el resultat fós més enguixit a favor dels visitants en arribar al descans.

A la segona part, L'Espanyol ha sortit convençut i amb ànims renovats. Una gran jugada de Vargas ha acabat a la cama dreta de Pedrosa, que no ha encertar en la rematada. Sergi Darder, que ha estat un dels més destacats després del descans, ho ha provat amb una rematada llunyana que ha sortir prop del pal. Calleri, molt combatiu com sempre, s'ha fabricat una jugada que ha culminar amb un xut dur i sec. L'equip de David Gallego volia l'empat, però, com en el primer temps, una indecisió defensiva ha tornat a condicionar les opcions de l'equip. Calero ha vist la vermella directa i el posterior llançament de falta ha acabat en gol de Joaquín anul·lat després de la revisió del VAR. Amb l'Espanyol bolcat buscant l'empat ha arribat el 0-2 marcat per Óscar Plano en el minut 93.



L'entrenador del RCD Espanyol de Barcelona, David Gallego, ha assenyalat que a l'equip l'ha penalitzat molt el primer gol i ha afegit que els errors estan perjudicant l'equip. "Fins al minut 22 l'equip ha estat bé, ha combinat bé, hem tingut un pal, una ocasió de Calleri, etc. Però tot canvia per un error infantil, cedim un córner i després d'aquest error puntual, ens xiulen penal i l'equip li ha penalitzat molt el gol. L'equip ha estat 10 minuts KO. La segona part ha estat una mica com la primera, fins que hem tingut un error absurd, individual, ens està penalitzant molt, cada error ens mata, no ens acompanya res. Entre el cansament, el partit de dijous, la calor, un jugador menys, hem de fer les coses molt bé i el rival només aprofitar una situació i ens penalitza", ha resumit l'entrenador blanc-i-blau, David Gallego.

Gallego, que ha agraït als 20 mil espectadors que han donat el seu suport a l'equip, ha subratllat que l'equip "s'ha esforçat al màxim, ha tirat de casta, però l'equip no pot cometre aquests errors en l'elit, hem de donar un pas més. Hem de corregir aquests errors perquè en l'elit et han de guanyar, no deixar aquests errors perquè et guanyin". El tècnic espanyolista ha apuntat que "no estem donant amb la tecla a nivell de resultats, però l'equip ha crescut i un error individual no va a amagar el treball col·lectiu. Ens penalitza tot, ens està passant de tot, però això no ens ha de desviar, hem de reforçar les coses que l'equip està fent bé, perquè al final en aquesta situació els estats anímics també influeixen. Sóc optimista, la veritat".