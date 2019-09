Valverde: «No tinc clar que Dembélé estigui a punt per jugar contra l'Inter»

El tècnic del FC Barcelona, Ernesto Valverde, es va mostrar satisfet de la victòria a domicili després de l'últim triomf lluny del Camp Nou el 23 d'abril al camp de l'Alabès, «el d'avui ha estat un partit fonamental per treure'ns la sensació que no guanyàvem fora de casa». L'entrenador blaugrana va comentar que avançar-se en el marcador va ser la clau «a la primera meitat el joc no ha estat fluid però quan ens hem posat al davant, ja hem estat millors que el rival». La nota negativa de la tarda va ser l'absència del francès Dembélé que va tornar a ser baixa per unes molèsties als isquiotibials. Valverde, que va fer viatjar el davanter per veure si es recuperava, va decidir deixar-lo fora a última hora, «l'he descartat per prudència, tenia una petita molèstia. Ell està tranquil però veurem les proves. No puc assegurar que estigui a punt el dia de l'Inter».

El Barça va aprofitar que el seu davanter centre es va retrobar amb el gol i que el seu porter, l'alemany Ter Stegen, va ser el millor del conjunt blaugrana amb una assistència inclosa, per endur-se els tres punts del sempre complicat estadi del Coliseum Alfonso Pérez. Sobre aquests dos jugadors, Valverde primer va opinar de la gran perseverança que té l'uruguaià, «els golejadors a vegades l'encerten i altres no, però el Luis és molt perseverant, ha lluitat una pilota llarga i l'ha endollat». Respecte a Ter Stegen, el tècnic blaugrana va elogiar l'alemany, «té un joc increïble amb els peus, no és la primera vegada que fa una assistència de gol. L'assistència és una anècdota, prefereixo que segueixi aturant gols».

El central francès Lenglet va ser expulsat per doble targeta groga i es perdrà el següent partit de lliga davant del seu exequip, el Sevilla. Valverde confia plenament en els jugadors del B però primer es vol centrar en el partit de Champions davant de l'Inter de Milà.