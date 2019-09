Els 35 punts de Prepelic no eviten que la Penya caigui a la pista del Betis

Un Joventut amb moltes baixes, i que no en va tenir prou amb els 35 punts anotats pel seu canoner Klemen Prepelic, va cedir a la seva visita a Sevilla i encara no coneix la victòria després de dos partits a a la lliga. A partir del tercer quart, la bona direcció d'Oliver i la feina anotadora de Whittington van ser fonamentals per enlairar l'equip del Coosur Betis que, als darrers minuts, va saber mantenir l'avantatge amb comoditat aprofitant els llançaments de tirs lliures.