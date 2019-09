El Barça remunta un partit perdut amb el Baskonia i és molt millor a la pròrroga

El Barça es va estrenar amb victòria al Palau Blaugrana, on els jugadors dirigits per Svetislav Pesic, liderats per Nikola Mirotic (22 punts) i Brandon Davies (24 punts, 11 rebots i 35 de valoració), van tirar d'orgull per doblegar un competitiu Kirolbet Baskonia, en un matx que es va haver de decidir després d'una pròrroga (95-87).

Els locals van començar com un avió i van firmar un parcial de 24-10 en els set primers minuts. Després d'un temps mort demanat per Perasovic, els bascos van reaccionar i van aconseguir empatar el partit a la mitja part de l'enfrontament (42-42).

Després del descans els visitants van confirmar la seva trajectòria ascendent i van entrar al darrer quart amb avantatge (58-63). En aquest, molta igualtat, i en els últims segons Higgins va empatar i tot seguir va errar el llançament de la victòria. En la pròrroga es van imposar les defenses als atacs, i quan tot semblava que es decidiria des de la línia de tir lliure, va aparèixer Davies a un minut i onze segons pel final per inventar-se un triple que va deixar el partit totalment sentenciat i va donar la segona victòria als homes de Pesic.