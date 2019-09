El Burgos de Peñarroya no té rival en el Kíev a la Champions

El San Pablo Burgos, l'adversari del Manresa del proper dimecres en partit de la lliga Endesa, ahir no va tenir cap problema per entrar a la fase de grups de la Champions League. En el partit d'anada de la seva eliminatòria amb el Kíev, en terres ucraïneses, l'equip castellà es va imposar per 83-86 i ahir va vèncer amb molta més claredat un rival clarament inferior.

El Kíev va aguantar viu fins al segon quart, quan va rebre un demolidor parcial, que va ser de 28-11, i que va deixar el conjunt de l'est sense resposta. En el Kíev hi juga actualment Sandul, expivot del Bàsquet Manresa.

El San Pablo Burgos serà en el grup B de la Champions i, entre els seus rivals, hi haurà els equips de l'AEK d'Atenes, el Breslau de Polònia, el Bandirma turc, el Pau Orthez francès, el Rasta Vechta alemany i el Hapoel Jerusalem. El partit de lliga entre el San Pablo i el Baxi es va ajornar a dimecres pel compromís europeu del Burgos.