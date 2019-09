El Casademont Saragossa deixa el partit resolt a la mitja part

El Casademont Saragossa, que té a les seves files dos exjugadors del Manresa com San Miguel i DJ Seeley, ha firmat un dos de dos en l'inici de lliga. Després de vèncer a la pista del Gran Canària, ahir, es va desfer amb molta facilitat del Monbus Obradoiro, al qual vencia per 32-12 al capdavall del primer període. Els jugadors gallecs, que havien creat molts problemes al Barça en el debut, no van tenir cap possibilitat a Saragossa.