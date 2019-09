El CB Navàs té un debut triomfal a Copa Catalunya amb una defensa de ferro

El Navàs es va estrenar a la Copa Catalunya 2019-20 amb una victòria convincent i més còmoda del previst davant el Castellar (69-35) en un pavelló bagenc ple de gom a gom per animar el seu equip en una nova temporada. El gran treball defensiu va ser clau per aconseguir aquest resultat positiu.

Els jugadors dirigits per Isidre Suau van fer un inici molt intens, i tant Batlló com Yuste van anotar dos triples al primer quart. Això els va permetre finalitzar-lo amb un clar avantatge sobre un rival que tenia la baixa de Cadafalch, un dels seus millors jugadors, que arrossega una sanció de la temporada passada (20-4). En el segon quart, els navassencs van tornar a fer un joc de molta qualitat i van anar ampliant l'avantatge fins al 44-18, amb el qual es va arribar a la mitja part de l'enfrontament.

En la segona meitat, els locals, tot i tenir el matx pràcticament vist per a sentència, no es van relaxar en cap moment i van seguir amb la mateixa dinàmica (54-25 al final del tercer quart). En els deu darrers minuts, Suau va poder donar descans als seus jugadors més importants i minuts als menys habituals per tal de seguir progressant de cara a les properes jornades de competició.