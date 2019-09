Les Comes acull més de 700 vehicles en dos dies de la Land Rover Party

La Land Rover Party de les Comes va tenir un gran èxit i va acollir a més de 700 vehicles el cap de setmana PREMSA LES COMES

El centre Land Rover Experience de les Comes, situat a la localitat bagenca de Súria, va reunir ahir a més de 4.000 persones d'arreu d'Europa en 700 cotxes de la marca Land Rover amb motiu de la 13a edició de la Land Rover Party de les Comes. Aquest esdeveniment de la marca de cotxes tot terreny anglesa és una referència al continent i en aquesta ocasió va congregar a participants de França, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica i Portugal, a més de la gran quantitat de persones que venen de tot l'Estat.

El gran atractiu d'aquesta 13a edició va ser el nou Land Rover Defender, vehicle que es va mostrar per primera vegada a Espanya i que va arribar directe del Saló Internacional de Frankfurt. El model que es va exposar ahir a les Comes és una de les úniques unitats que hi ha fabricades al món.

A més, aquesta 13a edició va tenir la particularitat que celebrava el 30è aniversari del Land Rover Discovery. Per aquest motiu, dissabte es va fer un homenatge a aquest model amb una conferència dedicada a la seva història. El mateix dissabte es van fer diversos actes, amb un sopar que va reunir més de 1.000 persones.

Una altra de les activitats principals de la Land Rover Party va ser la Supertrack, on es va reunir una gran quantitat de públic per viure l'exhibició dels cotxes de la marca anglesa més extrems que van venir fins a les Comes. A més, també va haver-hi una altra exhibició, en aquest cas dels vehicles Crawlers a ràdio control de Marketing Off-Road, que van fer una recreació de les Comes amb una maqueta a escala 1:10 de la finca, la qual incloïa una impressionant maqueta de la Masia fabricada pel Club de Crawlers Retro'n Wheels.

Les noves activitats d'enguany també van tenir el seu èxit entre el públic assistent, com la carpa de Realitat Virtual i la zona de mercat on hi havia parades de productes naturals, roba i altres complements. En aquesta 13a edició també s'ha ampliat la fira comercial, que ha crescut tant en nombre d'expositors com en metres quadrats. El Tour 4x4, la zona infantil i la d'aventura són altres activitats que també van atreure al públic.

El Centre Land Rover Experience de les Comes també va dur a terme diversos cursos de conducció 4x4 i proves de demostració en conducció off-road per a tots els que hi estiguessin interessats. Aquestes serveixen per conèixer en primera persona què se sent conduint un Land Rover i per demostrar les capacitats dels vehicles de la marca.

L'objectiu de Land Rover en aquesta 13a edició era, una vegada més, aconseguir que els assistents visquessin de primera mà l'esperit d'aventura.