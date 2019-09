«Em veig capacitat per revertir la situació»

El càrrec d'entrenador de l'Espanyol penja d'un fil. El surienc David Gallego està contra les cordes després d'una nova derrota del seu equip, en aquest cas davant el Valladolid (0-2). A la lliga, els espanyolistes no coneixen la victòria com a locals, amb quatre doloroses derrotes consecutives davant el Sevilla (0-2), Granada (0-3), Reial Societat (1-3) i ahir amb el Valladolid. L'Espanyol suma cinc punts gràcies a dos empats i una victòria a domicili. Per davant té dos partits aquesta setmana, dijous a Moscou contra el CSKA (Lliga Europa) i diumenge a Mallorca (LaLiga).

Ahir David Gallego afirmava, després de la derrota contra el Valladolid, que es veu «capacitat per revertir la situació» i va subratllar que malgrat «no trobar la tecla» en l'àmbit de resultats, sí que s'ha millorat en el joc de l'equip. El preparador blanc-i-blau es va mostrar segur i tranquil a la sala de premsa. «Soc lluitador, treballador i persistent. No he canviat respecte a quan em van presentar. Això va amb el meu ADN», va dir. De tota manera, David Gallego va considerar que les qüestions sobre la seva continuïtat no és una cosa que li toqui respondre a ell.

Gallego va intentar restar dramatisme a l'arrencada de l'Espanyol a LaLiga, en descens amb cinc punts en la classificació. «El que avui és negre intentarem que es converteixi en menys negre. Tenim cinc punts i en queden moltíssims per disputar. No hem de ser alarmistes, però cal intentar guanyar», va asseverar.

Respecte als càntics en contra seu, l'entrenador surienc va explicar que l'afició «és sobirana. A mi només em queda acceptar tot el que digui la grada, però no ha influït en la meva feina. Hem de cor-regir uns errors que a l'elit no es poden tenir si vols guanyar», va afegir. David Gallego va lamentar el guió del partit davant el Valladolid. «Ens està passant de tot, però això no ens ha de desviar de la realitat. Hem de reforçar el que es fa bé i començar a corregir els errors individuals perquè ens estan condemnant moltíssim», va comentar.

El porter de l'Espanyol Diego López va afirmar després de la derrota al RCDE Stadium que «qualsevol cosa debilita al grup, i el contrari ho aprofita per pressionar-nos». Diego López va reconèixer que « la versió blanc-i-blava no està afinada. No trobem el joc i la continuïtat a casa. Encara no hem tret punts i això ens penalitza. No hi ha gaire a dir, hem de millorar i exigir-nos més com a equip i individualment», va analitzar.

Respecte al partit amb el Valladolid, el porter titular de l'Espanyol va comentar que «el partit ha començat, després hem comès dos errors i hem marxat una mica del partit. A la segona part ho hem provat, però no ens ha sortit bé», va dir.

Finalment, el porter va reconèixer que el joc de l'equip és molt diferent a casa i a fora. «Aquest era un partit per guanyar perquè els punts s'aconsegueixen principalment com a local. Ja ho diuen, a ase magre, tot són mosques»