Ensopegada de la Joviat i ja és la tercera seguida

La Joviat va caure en el tercer partit de lliga per 57-39 a casa de les noies de l'Hospitalet.

El partit va començar igualat, on dos triples de les hospitalenques van decantar lleugerament el parcial (12-9). Al segon període les coses seguien molt equilibrades. Els triples locals eren contrar-restats per les jugadores de la Joviat fruit de l'encert des de la línia de tirs lliures. No obstant això, a la represa, l'avantatge va augmentar per les locals, espai en el qual no pitjarien el pedal de fre -encistellarien un total de 15 punts- per només cinc de la Joviat. La superioritat de l'Hospitalet va continuar fins a la fi del matx quan dos triples seguits van allunyar per complet les esperances de la Joviat que, amb aquesta, suma ja la tercera derrota consecutiva.