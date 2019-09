Entrenadora de Pau Capell, el campió del Mont Blanc

aRXIU PARTICULAR

Laia Díez amb Pau Capell (dreta) i Joaquín López (esquerra) aRXIU PARTICULAR

Una de les millors notícies que ha rebut Laia Díez en els darrers mesos és la victòria de Pau Capell en l'Ultra Trail del Mont Blanc, que li va servir per guanyar per segon any consecutiu el Campionat Mundial. «Havia estat un gran èxit guanyar el campionat l'any passat però ha estat increïble que hagi pogut aconseguir guanyar la cursa més important del món». La corredora resident a Castellnou entrena Capell des de fa sis anys. «Va ser un dels primers corredors que vaig entrenar i els dos hem crescut junts en els nostres àmbits». Díez entrena corredors d'arreu del món i assegura que ho ha aconseguit gràcies a conèixer gent a les curses i, en part, a l'èxit de Capell.