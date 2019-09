El Gimnàstic juvenil s'ensorra a la represa davant d'un efectiu Barça

El Gimnàstic de Manresa juvenil va encaixar la segona derrota consecutiva del curs, després de competir durant la primera meitat a Can Barça. Els jugadors entrenats per Adrià Talavera es van veure sorpresos a la represa per un conjunt blaugrana més efectiu. El conjunt del Bages va sortir amb les idees molt clares i amb un joc molt valent va plantar cara davant del poderós FC Barcelona. Hamza Bella va posar per davant els escapulats amb un gol al minut 13 de joc. L'equip de casa va tirar d'orgull i va saber reaccionar ràpid. López va posar les taules a mitjans de la primera meitat i nou minuts més tard, el mateix López posava per davant els blaugrana. Tot i la reacció local, els visitants no es van deixar intimidar i Jordi García abans del descans, posava de nou l'empat en el marcador, 2-2.

A la segona meitat els jugadors manresans van sortir amb la mentalitat de mantenir el punt, davant d'un equip local que va avançar línies i va començar a crear perill a la porteria defensada per Hassan. Els bagencs van aguantar les envestides fins al minut 66. El local Alba va aparèixer per marcar el tercer gol local, i seguidament el mateix davanter va completar el seu particular hat-trick per acabar de completar la golejada local. La setmana vinent els jugadors del Nàstic rebran la visita al seu camp de la Damm B.