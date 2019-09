Guardiola ja té relleu per quan marxi del City

Segons ha publicat el diari anglès Mirror, el Manchester City ja tindria substitut per a Pep Guardiola, quan aquest decideixi marxar. L'escollit seria l'exjugador del Barça Giovanni van Bronckhorst Gio, que té el vistiplau fins i tot del mateix tècnic santpedorenc. Malgrat que Gio s'havia pres un any sabàtic després d'abandonar el Feyenoord holandès, porta ja un mes treballant a l'Etihad per seguir desenvolupant la marca City però pensant en ell per a la banqueta si demostra que encaixa en el club de Manchester. Gio també compta amb el suport dels directius Ferran Soriano i Txiki Berigistain, amb els quals va coincidir al FC Barcelona.

Pep Guardiola té contracte amb el Manchester City fins al 2021 i ara per ara no ha parlat amb el club per a una possible renovació. Van Bronckhorst coneixerà el funcionament intern del club de Manchester a nivell de la sala de juntes, i la configuració dels entrenaments des de l'acadèmia fins al primer equip. A més, se li ensenyarà el costat comercial.