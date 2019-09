El Joanenc s'aferma a la zona alta amb una golejada davant Sabadell B

El Joanenc va superar amb claredat el Sabadell B en el duel que els enfrontava al Camp Municipal de Sant Joan de Vilatorrada. El conjunt de Marc Viladrich va començar el partit molt actiu, duent la iniciativa i proposant un ritme de joc força elevat. Tot i que en els primers minuts el Sabadell també va gaudir d'alguna oportunitat, va ser el Joanenc qui es va avançar en el marcador. L'elevada pressió dels grocs feia que els visitants cometessin més d'un error en l'elaboració de les jugades i en la sortida de la pilota. Al minut 17, Skowron va aprofitar un mal rebuig del porter, després d'un tir llunyà de Sala, per fer el primer gol del partit. Cinc minuts després va ser Martínez, qui de nou va aprofitar una mala aturada del porter vallesà per anotar el segon gol de l'encontre. El Sabadell B estava tocat, i el Joanenc va aprofitar per sentenciar el partit just abans del descans. Prieto va fer el tercer després d'un córner executat magistralment per Criado.

Semblava que la segona meitat seria un simple tràmit per als santjoanencs, però a la represa els del Vallès Occidental van dirigir un bon contracop que plantaria a Anglada sol davant el porter local. El davanter anotaria el 3 a 1 amb un bon tir creuat que quedaria lluny de l'abast de Baquero.

El Sabadell entrava de nou en el partit i pretenia aprofitar totes les seves opcions per tractar d'aconseguir l'empat, però el Joanenc va gestionar a la perfecció els atacs visitants, mentre seguien generant ocasions de perill. Al minut 63, Sánchez va realitzar una bona jugada individual per banda dreta, que va culminar amb el gol de Delgado, que va aprofitar la bona centrada del seu company. Les aspiracions de remuntada dels blanc i blaus tocaven fons i, a les acaballes del partit, el Joanenc va acabar d'enfonsar el seu rival. Baquero va enviar una passada des de la seva àrea que va deixar sol a Sánchez davant el porter visitant, i que el davanter definiria amb una eficaç vaselina.