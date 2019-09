La Joviat aterra amb força i com a líder de la Copa Catalunya femenina

Debut somiat de les jugadores de la Joviat de Manresa amb la primera victòria en l'inici de la Copa Catalunya. El triomf, si bé només és el primer, els val per ser líders en la classificació.

El partit va començar de cara per les jugadores manresanes gràcies a un ritme altíssim. Les transicions ofensives i l'encert en el tir exterior -Queralt Ribera va ser clau amb 18 punts- va congelar des del primer minut al Valls. De fet, ja al segon parcial, les locals van aconseguir un 10-0 a l'últim minut de joc, just abans del descans.

Després de passar pels vestidors, el Valls va intentar trobar la solució amb un joc directe, el mateix que les havia condemnat abans de la pausa. El parcial, però, seguiria sent favorable a la Joviat (23-17). Els últims deu minuts del partit, el Valls, que no donava amb la tecla, va acabar baixant els braços fruit de la desesperació de no gaudir de tirs nets i d'intentar tirs desesperats a la fi de possessió. Només l'ala-pívot del Valls, Jurado, va deixar un bon sabor de boca en l'equip rival, amb 19 punts -màxima anotadora del partit. La Joviat, per inèrcia, també va acabar relaxant-se en l'últim parcial i va donar entrada a jugadores menys habituals que també van poder gaudir de minuts.