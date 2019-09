L'Artés no bada en l'estrena i reacciona a la represa contra l'Alpicat

El Club Bàsquet Artés va iniciar la temporada 2019-20 de Copa Catalunya amb una victòria a casa contra l'Alpicat (84-69).

En la primera meitat, els jugadors visitants van sortir a la pista més endollats i amb més energia que els bagencs, i això es va traduir en set punts d'avantatge al final del primer quart (13-20). En el segon, la tònica va ser més o menys la mateixa, i els lleidatans van ampliar l'avantatge fins al 33-42 de la mitja part.

Tornant de vestidors, els jugadors dirigits per Jordi Estany, animats per la seva fidel afició, van reaccionar i van igualar el partit de seguida, fet que va obligar l'entrenador rival a demanar un minut de temps mort. La dinàmica havia canviat, i els locals es mostraven forts en defensa i determinants en atac. Al final del tercer quart, l'Artés guanyava per quatre punts (60-56). En els darrers deu minuts, els visitants van provar una defensa zonal, però no els va funcionar i els bagencs van anar ampliant la diferència fins al 84-69, amb el qual es va arribar al final de l'enfrontament.