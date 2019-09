L'escola de futurs campions a Castellnou

Fa tres anys una parella resident a Castellnou de Bages, concretament al Serrat, apassionada per l'esport i, sobretot, per les curses de muntanya va decidir obrir al municipi una escola de trail per a nens. «Tenir un projecte com aquest era la nostra il·lusió», assegura Laia Díez, corredora i entrenadora personal de diversos esportistes de la disciplina, com el cas de Pau Capell, flamant gua-nyador de l'Ultra Trail del Mont Blanc, i juntament amb Elisa Ruiz van decidir fer un pas més i endinsar-se en aquesta aventura.

«Vam parlar amb l'alcalde que governava en aquell moment al municipi per mirar com podíem muntar el projecte. L'Ajuntament ens va cedir el gimnàs de l'escola L'Olivar, i és on comencem sempre les nostres sessions d'entrenament». Díez explica que «el paisatge de la zona és molt adequat per dur a terme la pràctica del trail». I la realitat és que l'escola funciona i està en creixement constant. Actualment hi ha apuntats 110 nens i, segons explica la corredora resident a Castellnou, encara estan en període d'inscripcions i esperen que se n'apuntin més. L'evolució de l'escola és molt positiva, ja que en la primera temporada tenien 27 nens i dues persones que els ajudaven en els entraments, l'any següent en van ser 54, la tercera van arribar als 100 i en aquesta quarta tindran, com a mínim, 110 joves corredors i 7 entrenadors. «Tenim nens d'arreu del Bages», assegura Díez.

A més, paral·lelament ha creat una escola de trail d'adults, on a partir dels 15-16 anys ja fan el salt. «Ara mateix tenim uns 50 alumnes», afirma. Alguns dels entrenadors que ajuden Díez i Ruiz són de l'escola d'adults i a vegades també els acompanya algun pare dels nens a qui tenen molta confiança. «Intentem sempre que tots els entrenadors facin rotacions i els nens tinguin sessions d'entrenament amb tots ells i així nosaltres els anem coneixent a tots i viceversa». Segons Díez, l'escola de trail que té a Castellnou és el seu passatemps, i la seva dedicació principal és com a corredora de l'equip francès WAA i com a entrenadora personal, amb sessions on-line a corredors d'arreu del món. «Gaudeixo moltíssim de les tres coses i no podria quedar-me només amb una, és genial combinar-ho tot».



Entrenaments al bosc

Tot i que l'Ajuntament cedeix el gimnàs, les sessions tenen com a escenari principal el bosc. «Dividim els nens per nivells. Si hi ha un nen de 6-7 anys que va a un ritme superior als altres el posem amb més grans», diu Díez. Les sessions al bosc són sagrades. «Hi sortim gairebé el 100% dels dies i és quan millor ho ens passem tots, tant si plou com si fa molta calor».