L'Igualada esgota la gasolina massa d'hora

L'Igualada arranca el curs de lliga 2019-20 amb derrota contra un rival complicat, el Viladecans. Tot i no vèncer, les igualadines, coneixedores de la superioritat rival, van estar a l'alçada del matx. El darrer quart el Viladecans va allunyar-se en el marcador aprofitant el cansament rival. Si més no, l'Igualada va deixar veure un ritme alt i amb transicions ràpides en les quals prevalia el contraatac per damunt del joc posicional i la jugada llarga.